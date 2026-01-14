Швейцарія зобов’язалася забезпечити підтримку постраждалих від пожежі в барі

Федеральна рада Швейцарії зобов'язалася забезпечити належну підтримку постраждалих пожежі в барі у курортному містечку Кран-Монтана та їхнім сім'ям.

Про це йдеться у відповідній заяві, яку опублікували 14 січня, пише "Європейська правда".

Федеральна рада Швейцарії зобов’язалася за необхідності звернутися до парламенту з проханням про виділення коштів.

До кінця лютого Федеральний департамент юстиції та поліції (FDJP) вивчить, чи є прогалини в чинних послугах з надання підтримки та як федеральний уряд може надати допомогу. Внесок федерального уряду матиме допоміжний характер і доповнить підтримку, надану страховими компаніями та владою кантону Вале.

Постраждалі отримають фінансову допомогу для себе та своїх близьких, наприклад для покриття витрат на проживання в готелі, витрат, пов'язаних з новими житловими умовами в країні та за кордоном, витрат, пов'язаних з медичними послугами, що не покриваються страховкою, фінансування медичного страхування та витрат на медичний транспорт.

Окрім негайної фінансової допомоги, постраждалі також отримують індивідуальні консультації.

FDJP спільно з Федеральним департаментом внутрішніх справ (FDHA) та Федеральним департаментом фінансів (FDF) до кінця лютого розгляне, як і за яких умов можуть бути використані федеральні кошти.

Як зазначається, наступні кроки будуть залежати від потреб постраждалих, рівня підтримки з боку страхових компаній та заходів, запланованих владою кантону Вале. Внески федерального уряду матимуть допоміжний характер.

Нагадаємо, трагічна пожежа у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана сталася у новорічну ніч в підвальному приміщенні, ймовірно, внаслідок піднесення бенгальських вогнів до покриття стелі.

У пожежі загинули 40 людей і 116 постраждали, серед них багато молоді і неповнолітніх. Серед жертв і постраждалих є громадяни Швейцарії, Франції, Італії та інших країн.

Нещодавно суд у швейцарському кантоні Вале ухвалив постанову про взяття під варту на три місяці Жака Моретті, власника бару у Кран-Монтані.