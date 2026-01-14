Швейцария обязалась обеспечить поддержку пострадавших от пожара в баре

Федеральный совет Швейцарии обязался обеспечить надлежащую поддержку пострадавших от пожара в баре в курортном городке Кран-Монтана и их семьям.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, которое опубликовали 14 января, пишет "Европейская правда".

Федеральный совет Швейцарии обязался при необходимости обратиться в парламент с просьбой о выделении средств.

До конца февраля Федеральный департамент юстиции и полиции (FDJP) изучит, есть ли пробелы в действующих услугах по оказанию поддержки и как федеральное правительство может оказать помощь. Вклад федерального правительства будет иметь вспомогательный характер и дополнит поддержку, предоставленную страховыми компаниями и властями кантона Вале.

Пострадавшие получат финансовую помощь для себя и своих близких, например для покрытия расходов на проживание в гостинице, расходов, связанных с новыми жилищными условиями в стране и за рубежом, расходов, связанных с медицинскими услугами, которые не покрываются страховкой, финансирование медицинского страхования и расходов на медицинский транспорт.

Кроме немедленной финансовой помощи, пострадавшие также получают индивидуальные консультации.

FDJP совместно с Федеральным департаментом внутренних дел (FDHA) и Федеральным департаментом финансов (FDF) до конца февраля рассмотрит, как и при каких условиях могут быть использованы федеральные средства.

Как отмечается, следующие шаги будут зависеть от потребностей пострадавших, уровня поддержки со стороны страховых компаний и мероприятий, запланированных властями кантона Вале. Взносы федерального правительства будут иметь вспомогательный характер.

Напомним, трагический пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел в новогоднюю ночь в подвальном помещении, вероятно, в результате подъема бенгальских огней к покрытию потолка.

В пожаре погибли 40 человек и 116 пострадали, среди них много молодежи и несовершеннолетних. Среди жертв и пострадавших есть граждане Швейцарии, Франции, Италии и других стран.

Недавно суд в швейцарском кантоне Вале принял постановление о заключении под стражу на три месяца Жака Моретти, владельца бара в Кран-Монтане.