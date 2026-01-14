Франція може допомогти іранцям із доступом до інтернету через Eutelsat

Франція розглядає можливість відправки супутникових терміналів Eutelsat до Ірану, щоб допомогти населенню після того, як іранська влада ввела блокування інтернет-послуг, намагаючись придушити внутрішні заворушення в країні.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у середу, 14 січня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За підтримки урядів Франції та Великої Британії Eutelsat володіє єдиною іншою групою супутників на низькій орбіті Землі, окрім Starlink Ілона Маска.

Ці супутники використовуються для передачі інтернет-послуг з космосу, забезпечуючи широкосмуговий доступ до мережі для підприємств, урядів та споживачів у районах з недостатнім покриттям.

В останні дні іранська влада розпочала жорстоке придушення протестів проти клерикального правління, в результаті якого, за повідомленнями, загинули тисячі людей, а також ввела майже повне відключення інтернет-послуг.

Відтак Барро заявив, що Франція розглядає можливість відправки супутникових терміналів Eutelsat до Ірану, щоб допомогти населенню.

"Ми розглядаємо всі варіанти, і той, про який згадали (щодо Eutelsat, – Ред.), є одним з них", – заявив глава МЗС Франції.

Також він припустив, що придушення Іраном демонстрацій по всій країні є найжорстокішими репресіями в сучасній історії країни.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

А Велика Британія оголосила про "повні та додаткові санкції" проти Ірану на тлі масових протестів, які призвели до сотень загиблих та арештованих.