Франция может помочь иранцам с доступом к интернету через Eutelsat

Франция рассматривает возможность отправки спутниковых терминалов Eutelsat в Иран, чтобы помочь населению после того, как иранские власти ввели блокировку интернет-услуг, пытаясь подавить внутренние беспорядки в стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в среду, 14 января, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

При поддержке правительств Франции и Великобритании Eutelsat владеет единственной другой группой спутников на низкой орбите Земли, кроме Starlink Илона Маска.

Эти спутники используются для передачи интернет-услуг из космоса, обеспечивая широкополосный доступ к сети для предприятий, правительств и потребителей в районах с недостаточным покрытием.

В последние дни иранские власти начали жестокое подавление протестов против клерикального правления, в результате которого, по сообщениям, погибли тысячи людей, а также ввели почти полное отключение интернет-услуг.

В связи с этим Барро заявил, что Франция рассматривает возможность отправки спутниковых терминалов Eutelsat в Иран, чтобы помочь населению.

"Мы рассматриваем все варианты, и тот, о котором упомянули (относительно Eutelsat, – Ред.), является одним из них", – заявил глава МИД Франции.

Также он предположил, что подавление Ираном демонстраций по всей стране является самыми жестокими репрессиями в современной истории страны.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.

А Великобритания объявила о "полных и дополнительных санкциях" против Ирана на фоне массовых протестов, которые привели к сотням погибших и арестованных.