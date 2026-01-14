Ультраправые в Европарламенте подали вотум недоверия Еврокомиссии

Ультраправая группа в Европейском парламенте "Патриоты за Европу" подала предложение о выражении недоверия Европейской комиссии из-за заключения соглашения с блоком южноамериканских стран МЕРКОСУР.

Об этом, как пишет "Европейская правда", группа сообщила на своей странице в X.

"Патриоты за Европу" требуют от Еврокомиссии ответственности за „одностороннее" заключение Соглашения между ЕС и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, которое произошло "с явным пренебрежением Европейским парламентом, национальными парламентами и миллионами европейских фермеров".

В письме утверждается, что такой шаг является ударом по продовольственной безопасности Европейского Союза.

"Оно (соглашение – ред.) открывает наши рынки для продуктов, которые не соответствуют европейским стандартам в сфере охраны окружающей среды, санитарии и благополучия животных, подвергая фермеров и сельские общины недобросовестной конкуренции со стороны импорта, произведенного в условиях, которые были бы незаконными в Европе", – отмечают политики.

"Патриоты за Европу" обвинили Еврокомиссию в "институциональных маневрах", которые обходят национальные процедуры ратификации соглашения.

Эта попытка вынесения вотума недоверия станет четвертой для Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Предыдущие три, две из которых были инициированы ультраправыми, а одна – ультралевыми, потерпели неудачу.

Напомним, 9 января послы стран-членов ЕС дали зеленый свет подписанию соглашения с южноамериканским блоком МЕРКОСУР после более 25 лет переговоров.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

