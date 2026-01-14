Командувач Бундесверу пообіцяв жорсткі заходи після скандалу в елітному підрозділі

Командувач збройних сил Німеччини генерал Карстен Броєр "глибоко вражений" скандалом, пов'язаним зі звинуваченнями у сексуальному насильстві, праворадикальним екстремізмом та вживанням наркотиків в елітному підрозділі десантників, і пообіцяв посилити керівництво в армії.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Берліні, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

"Ми не терпимо сексуального насильства, екстремізму, вживання наркотиків або дискримінації в збройних силах", – заявив Броєр.

Він наголосив, що солдати, які потурають такій поведінці, "не можуть служити офіцерами в наших збройних силах".

Скандал спалахнув після того, як жінки-військові 26-го парашутного полку повідомили парламентському уповноваженому з питань збройних сил, військовому омбудсмену, про численні випадки ймовірного насильства.

За даними ЗМІ, всього Бундесвер провів розслідування щодо 55 підозрюваних. Троє солдатів вже звільнені, а ще 19 чекають на процедуру звільнення.

Наприкінці серпня стало відомо, що у Німеччині зафіксовано зростання випадків праворадикального екстремізму у Бундесвері.