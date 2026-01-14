Командующий Бундесвером пообещал жесткие меры после скандала в элитном подразделении

Командующий вооруженными силами Германии генерал Карстен Броер "глубоко потрясен" скандалом, связанным с обвинениями в сексуальном насилии, праворадикальным экстремизмом и употреблением наркотиков в элитном подразделении десантников, и пообещал усилить руководство в армии.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Берлине, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

"Мы не терпим сексуального насилия, экстремизма, употребления наркотиков или дискриминации в вооруженных силах", – заявил Броер.

Он подчеркнул, что солдаты, которые потакают такому поведению, "не могут служить офицерами в наших вооруженных силах".

Скандал разгорелся после того, как женщины-военнослужащие 26-го парашютного полка сообщили парламентскому уполномоченному по вопросам вооруженных сил, военному омбудсмену, о многочисленных случаях предполагаемого насилия.

По данным СМИ, всего Бундесвер провел расследование в отношении 55 подозреваемых. Трое солдат уже уволены, а еще 19 ждут процедуры увольнения.

В конце августа стало известно, что в Германии зафиксирован рост случаев праворадикального экстремизма в Бундесвере.