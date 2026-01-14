Дания и США создадут рабочую группу высокого уровня по Гренландии – МИД

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров в Белом доме заявил, что остаются "фундаментальные разногласия" по Гренландии, а также рассказал о договоренности по созданию рабочей группы высокого уровня.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Расмуссен заявил, что он прибыл в США после ряда "примечательных комментариев" по поводу Гренландии.

"США всегда могут попросить об увеличении своего присутствия в Гренландии, и поэтому мы хотим услышать, есть ли у США какие-то дополнительные просьбы. Мы конструктивно рассмотрим такую просьбу", – сказал он.

По словам главы МИД Дании, состоялась "откровенная, но конструктивная дискуссия".

"Обсуждения сосредоточились на том, как обеспечить долгосрочную безопасность в Гренландии, и здесь наши взгляды продолжают расходиться. Должен сказать, что президент четко высказал свое мнение, а мы имеем другую позицию", – подчеркнул Расмуссен.

Он акцентировал, что "фундаментальное несогласие" остается, но стороны также "соглашаются не соглашаться".

"Мы решили создать рабочую группу высокого уровня, чтобы выяснить, можем ли мы найти общий путь вперед. По нашему мнению, группа должна сосредоточиться на том, как решить вопросы безопасности США, одновременно уважая красные линии Королевства Дания. Мы ожидаем, что такая группа соберется впервые в течение нескольких недель", – сказал Расмуссен.

Ранее президент США Дональд Трамп допускал, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

В среду стало известно, что Швеция направила своих военных в Гренландию по просьбе Дании. Там они примут участие в совместных военных учениях.

Ранее писали, что сама Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новое разделение мира и какими будут последствия.