Трампа заверили, что казни и убийства в Иране прекратились

Президент США Дональд Трамп заявил, что его заверили в том, что в охваченном протестами Иране якобы прекратились казни и убийства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

Американский президент отметил, что будет "наблюдать и следить" за ситуацией в Иране.

"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они не планируют никого казнить. Мы это выясним. Если это будет продолжаться, мы будем очень разочарованы", – сказал он.

На вопрос, от кого поступила информация о прекращении казней в Иране, Трамп ответил, что это был "один очень важный источник с другой стороны".

"Он сказал, что убийства прекратились, а казней не будет. Сегодня должны были состояться казни, а их не будет. Но мы выясним. Надеюсь, это правда, кто знает", – добавил президент США.

Когда его спросили, означает ли это, что вариант с военным вмешательством в Иран снят с повестки дня, Трамп ответил: "Посмотрим. Мы получили очень хорошее заявление от людей, которые в курсе того, что происходит".

СМИ сообщали, что Израиль и ряд арабских стран в последние дни обращались к администрации президента США Дональда Трампа с призывом пока не наносить удары по Ирану, потому что режим еще не ослаб достаточно.

Недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".