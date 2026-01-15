Президент Хорватії накинувся на Францію на продаж уживаних винищувачів
Президент Хорватії Зоран Міланович розкритикував Францію за продаж Загребу вживаних винищувачів, тоді Сербія отримала нові літаки.
Заяву Мілановича наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".
У 2021 році Загреб уклав міжурядову угоду з Парижем про модернізацію своїх ВПС шляхом закупівлі 12 винищувачів Rafale на суму 999 мільйонів євро.
Останні літаки, закуплені з власних запасів Франції, були доставлені в квітні минулого року і замінили застарілий парк хорватських літаків МіГ-21 радянської епохи.
У серпні 2024 року Сербія підписала угоду про купівлю 12 літаків Rafale від французького виробника Dassault Aviation, щойно з заводу. Ця угода розлютила хорватського президента.
"Ми виглядаємо як дурні, тому що французи продають сербам нові винищувачі Rafale, а нам – вживані", – обурився Міланович.
Міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад, який у понеділок перебував у Загребі для обговорення питань оборонного співробітництва, виступив на захист контракту з Сербією, заявивши, що Хорватія повинна радіти тому, що Белград "поступово звільняється від залежності від Росії і зміцнює свої зв'язки із західними країнами".
Однак Міланович відповів, що угода була "укладена за спиною Хорватії і на шкоду національним інтересам Хорватії" і продемонструвала, "що кожна країна в першу чергу дбає про свої власні інтереси, включаючи прибутки".
Президент додав, що хорватський уряд на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем помилився, не підтвердивши, "чи продасть Франція такі самі або навіть більш сучасні моделі літаків одній з наших сусідніх країн, що не входять до НАТО".
Міністерство оборони Хорватії заявило, що зауваження Мілановича "свідчать про елементарну необізнаність щодо того, як працює міжнародна торгівля зброєю".
Нагадаємо, у грудні уряди Хорватії і Франції підписали угоду, яка підтверджує замовлення балканською країною 18 самохідних артилерійських установок Caesar.
Варто зазначити, що Хорватія до кінця десятиліття хоче збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.