Президент Хорватии набросился на Францию за продажу подержанных истребителей
Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал Францию за продажу Загребу подержанных истребителей, тогда как Сербия получила новые самолеты.
Заявление Милановича приводит Politico, сообщает "Европейская правда".
В 2021 году Загреб заключил межправительственное соглашение с Парижем о модернизации своих ВВС путем закупки 12 истребителей Rafale на сумму 999 миллионов евро.
Последние самолеты, закупленные из собственных запасов Франции, были доставлены в апреле прошлого года и заменили устаревший парк хорватских самолетов МиГ-21 советской эпохи.
В августе 2024 года Сербия подписала соглашение о покупке 12 самолетов Rafale от французского производителя Dassault Aviation, прямо с завода. Это соглашение разозлило хорватского президента.
"Мы выглядим как дураки, потому что французы продают сербам новые истребители Rafale, а нам – подержанные", – возмутился Миланович.
Министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад, который в понедельник находился в Загребе для обсуждения вопросов оборонного сотрудничества, выступил в защиту контракта с Сербией, заявив, что Хорватия должна радоваться тому, что Белград "постепенно освобождается от зависимости от России и укрепляет свои связи с западными странами" .
Однако Миланович ответил, что соглашение было "заключено за спиной Хорватии и в ущерб национальным интересам Хорватии" и продемонстрировало, "что каждая страна в первую очередь заботится о своих собственных интересах, включая прибыль".
Президент добавил, что хорватское правительство во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем ошиблось, не подтвердив, "продаст ли Франция такие же или даже более современные модели самолетов одной из наших соседних стран, не входящих в НАТО".
Министерство обороны Хорватии заявило, что замечания Милановича "свидетельствуют об элементарной неосведомленности о том, как работает международная торговля оружием".
Напомним, в декабре правительства Хорватии и Франции подписали соглашение, подтверждающее заказ балканской страной 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.
Стоит отметить, что Хорватия до конца десятилетия хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.