Франция присоединится к учениям, организованным Данией в Гренландии

Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии.

Об этом в своем Х написал французский президент Эмманюэль Макрон, сообщает "Европейская правда".

Макрон подчеркнул, что первые военные подразделения сейчас в пути, а за ними последуют и другие.

"По просьбе Дании я решил, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, операции "Арктическая устойчивость", – отметил он.

В среду стало известно, что Швеция направила своих военных в Гренландию по просьбе Дании. Там они примут участие в совместных военных учениях.

Ранее писали, что сама Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений.

Также Норвегия отправила двух военных в Гренландию.