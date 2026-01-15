Після скандалу в елітному підрозділі Бундесверу звідти звільнили 9 військових і планують ще

Німецька армія звільнила дев'ятьох військових з елітного парашутно-десантного полку після розслідування звинувачень у праворадикальному екстремізмі, сексуальних зловживаннях та зловживанні наркотиками.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив у середу генеральний інспектор Бундесверу Крістіан Фройдінг, його цитує Politico.

Виступаючи перед журналістами після брифінгу для депутатів комітету з питань оборони в Бундестазі, Фройдінг сказав, що було розпочато процедуру звільнення 19 солдатів з 26-го парашутно-десантного полку, одного з елітних повітряно-десантних підрозділів Німеччини, дев'ятьох з яких вже звільнено.

"В армії ми не терпимо ні сексуальних домагань, ні екстремістської поведінки, не кажучи вже про зловживання наркотиками", – сказав Фройдінг.

Він додав, що слідчі наразі перевіряють 55 підозрюваних, а дисциплінарні та кримінальні провадження тривають.

Розслідування зосереджено на полку, що базується в західнонімецькому місті Цвайбрюккен, де солдатів звинувачують у низці правопорушень, включаючи гітлерівський салют, антисемітську поведінку, сексуальне насильство та зловживання наркотиками.

У 16 випадках справи були передані цивільним прокурорам. У військових колах були вжиті додаткові дисциплінарні заходи, включаючи тимчасове відсторонення від служби.

За даними ЗМІ, всього Бундесвер провів розслідування щодо 55 підозрюваних.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус був шокований екстремізмом і сексуальними зловживаннями в елітному підрозділі Бундесверу.