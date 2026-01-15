После скандала в элитном подразделении Бундесвера оттуда уволили 9 военных и планируют еще

Немецкая армия уволила девять военных из элитного парашютно-десантного полка после расследования обвинений в праворадикальном экстремизме, сексуальных злоупотреблениях и злоупотреблении наркотиками.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил в среду генеральный инспектор Бундесвера Кристиан Фройдинг, его цитирует Politico.

Выступая перед журналистами после брифинга для депутатов комитета по вопросам обороны в Бундестаге, Фройдинг сказал, что была начата процедура увольнения 19 солдат из 26-го парашютно-десантного полка, одного из элитных воздушно-десантных подразделений Германии, девять из которых уже уволены.

"В армии мы не терпим ни сексуальных домогательств, ни экстремистского поведения, не говоря уже о злоупотреблении наркотиками", – сказал Фройдинг.

Он добавил, что следователи сейчас проверяют 55 подозреваемых, а дисциплинарные и уголовные производства продолжаются.

Расследование сосредоточено на полке, базирующемся в западногерманском городе Цвайбрюккен, где солдат обвиняют в ряде правонарушений, включая гитлеровский салют, антисемитское поведение, сексуальное насилие и злоупотребление наркотиками.

В 16 случаях дела были переданы гражданским прокурорам. В военных кругах были приняты дополнительные дисциплинарные меры, включая временное отстранение от службы.

По данным СМИ, всего Бундесвер провел расследование в отношении 55 подозреваемых.

Министр обороны Германии Борис Писториус был шокирован экстремизмом и сексуальными злоупотреблениями в элитном подразделении Бундесвера.