Пісторіус шокований екстремізмом і сексуальними зловживаннями в елітному підрозділі Бундесверу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок різко засудив низку серйозних порушень службової дисципліни, викритих в одному з елітних парашутно-десантних полків Бундесверу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Раніше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило, що розслідування щодо 26-го парашутно-десантного полку у місті Цвайбрюккен тривають уже кілька місяців і стосуються праворадикального екстремізму, сексуальних зловживань, насильницьких "ритуалів" та вживання наркотиків.

За даними газети, десятки військовослужбовців полку звинувачують у сексуальному насильстві та домаганнях до жінок, щонайменше 30 осіб – у політичному екстремізмі та антисемітизмі, пов’язаних із понад 200 інцидентами.

Видання також повідомило про нацистські вітання та існування так званої "нацистської партії" всередині підрозділу.

Як зазначає газета, жінок змушували стикатися з ексгібіціонізмом, слухати порнографічні жарти та фантазії про зґвалтування.

"Повідомлення про праворадикальний екстремізм, сексуальні зловживання та вживання наркотиків у Цвайбрюккені є шокуючими", – заявив Пісторіус агентству.

За його словами, такі дії різко суперечать базовим цінностям Бундесверу, Збройних сил Німеччини.

У військовому відомстві повідомили, що після розслідувань у парашутно-десантному полку, дислокованому в місті Цвайбрюккен, було звільнено кількох військовослужбовців, а також оголошено про подальші заходи. Прокуратура розслідує справи щодо 19 солдатів.

Водночас Пісторіус висловив невдоволення тим, як місцеве військове керівництво спочатку відреагувало на ці повідомлення. Хоча розслідування розпочали негайно і всі обставини були ретельно з’ясовані з жорсткими наслідками, певні недоліки все ж мали місце, зазначив міністр.

"Неприйнятно, що на місці ці порушення, вочевидь, не були одразу розпізнані як такі й тому не переслідувалися з необхідною послідовністю. Це має бути виключено", – наголосив він.

Пісторіус підкреслив, що екстремізму, сексуальним зловживанням і вживанню наркотиків немає місця у збройних силах. Водночас, за його словами, не менш важливо, щоб військовослужбовці не боялися повідомляти про такі інциденти і не керувалися хибним почуттям "солідарності" з тими, хто переходить усі межі.

