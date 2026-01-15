В Британії міркують, як відповісти Росії на видворення свого дипломата

В уряді Великої Британії заявили, що "ретельно розглядають" свою відповідь на рішення Росії видворити співробітника британського посольства, якого ФСБ звинуватила у шпигунстві.

Про це йдеться в заяві британського Міністерства закордонних справ, яку наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

В британському зовнішньополітичному відомстві відкинули як "зловмисні та безпідставні" звинувачення Росії в тому, що один з дипломатів в Москві був шпигуном.

"Це не перший випадок, коли Кремль висуває зловмисні та безпідставні звинувачення проти наших співробітників... Ми ретельно розглядаємо варіанти відповіді", – зазначили в британському МЗС.

Раніше стало відомо, що Росія оголосила про висилку британського дипломата, якого назвала нелегальним співробітником британських спецслужб і звинуватила у шпигунстві.

Нагадаємо, наприкінці вересня Міністерство закордонних справ Австрії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Росії.

Російський "дипломат", який покинув Австрію, неодноразово зустрічався зі звільненим співробітником компанії OMV, за яким спостерігали австрійські спецслужби через підозру у шпигунстві на користь РФ.

Згодом Росія вирішила вислати співробітника австрійського посольства у відповідь на цей крок.