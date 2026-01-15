В Британии размышляют, как ответить России на высылку своего дипломата
В правительстве Великобритании заявили, что "тщательно рассматривают" свой ответ на решение России выдворить сотрудника британского посольства, которого ФСБ обвинила в шпионаже.
Об этом говорится в заявлении британского Министерства иностранных дел, которое приводит AFP, сообщает "Европейская правда".
В британском внешнеполитическом ведомстве отвергли как "злонамеренные и безосновательные" обвинения России в том, что один из дипломатов в Москве был шпионом.
"Это не первый случай, когда Кремль выдвигает злонамеренные и безосновательные обвинения против наших сотрудников... Мы тщательно рассматриваем варианты ответа", – отметили в британском МИД.
Ранее стало известно, что Россия объявила о высылке британского дипломата, которого назвала нелегальным сотрудником британских спецслужб и обвинила в шпионаже.
Напомним, в конце сентября Министерство иностранных дел Австрии объявило персоной нон грата сотрудника посольства России.
Российский "дипломат", который покинул Австрию, неоднократно встречался с уволенным сотрудником компании OMV, за которым наблюдали австрийские спецслужбы по подозрению в шпионаже в пользу РФ.
Впоследствии Россия решила выслать сотрудника австрийского посольства в ответ на этот шаг.