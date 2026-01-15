Германия советует избегать воздушного пространства Ирана

Немецкая служба управления воздушным движением, Управление безопасности полетов (DFS), заявила в четверг, что рекомендует самолетам избегать иранского воздушного пространства до 10 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Предупреждение от немецкой службы появилось на фоне сообщений о возможном военном вмешательстве США в Иран.

Представитель DFS рассказал, что рекомендация была выдана "по указанию Министерства транспорта".

Недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

В то же время СМИ сообщили, что Трамп хотел, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли "быстрый и решительный" удар по власти в Тегеране, однако его советники не смогли гарантировать, что режим быстро падет после американского вмешательства.

Кроме того, публично американский президент сказал, что его заверили в том, что в охваченном протестами Иране якобы прекратились казни и убийства.