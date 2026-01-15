У НАТО визначили дату лютневої зустрічі міністрів оборони Альянсу

Засідання міністрів оборони країн НАТО відбудеться в Брюсселі 12 лютого.

Про це у четвер повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу, пише "Європейська правда".

"Міністри оборони країн-членів НАТО зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 12 лютого 2026 року. Засідання очолить генеральний секретар НАТО Марк Рютте", – повідомили у пресслужбі.

Засідання міністрів відбудеться в умовах підвищеної геополітичної напруги та внутрішніх викликів для Альянсу. Одним із них є загострення дискусії навколо Гренландії після заяв президента США Дональда Трампа щодо необхідності власності над островом.

Ще одним важливим елементом контексту зустрічі є ситуація на Близькому Сході, зокрема навколо Ірану, оскільки Штати зважують варіанти реагування на масові репресії проти мирних іранських протестувальників.

Також зустріч відбудеться на тлі мирних переговорів щодо врегулювання російсько-української війни та планувань окремих держав НАТО надати гарантії безпеки Україні.

Дональд Трамп публічно допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

