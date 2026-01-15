В НАТО определили дату февральской встречи министров обороны Альянса

Заседание министров обороны стран НАТО состоится в Брюсселе 12 февраля.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Североатлантического альянса, пишет "Европейская правда".

"Министры обороны стран-членов НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля 2026 года. Заседание возглавит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте", – сообщили в пресс-службе.

Заседание министров состоится в условиях повышенной геополитической напряженности и внутренних вызовов для Альянса. Одним из них является обострение дискуссии вокруг Гренландии после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости собственности над островом.

Еще одним важным элементом контекста встречи является ситуация на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана, поскольку Штаты взвешивают варианты реагирования на массовые репрессии против мирных иранских протестующих.

Также встреча состоится на фоне мирных переговоров по урегулированию российско-украинской войны и планов отдельных государств НАТО предоставить гарантии безопасности Украине.

Дональд Трамп публично допустил, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новое разделение мира и какими будут последствия.