СМИ: Вэнс, в прошлом году отличившийся речью в Мюнхене, не поедет на конференцию в этом году

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не посетит в этом году Мюнхенскую конференцию по безопасности (MSC).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Welt со ссылкой на информированные источники.

Издание отмечает, что несколько дней назад некоторые медиа писали, что Вэнс снова посетит конференцию по безопасности в Мюнхене. Впрочем, по обновленным данным, этого не произойдет.

Причины отмены участия Вэнса неизвестны.

В прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США вызвал ажиотаж своей речью, которая в основном была посвящена критике Европейского Союза.

Тогда Вэнс сказал, что, по мнению США, сейчас нет оснований говорить об общем видении демократии на двух берегах Атлантики.

Также в своей речи в Мюнхене вице-президент США резко раскритиковал ЕС за его подход к противодействию пропаганде, заявив, что меры Европы ограничивают свободу слова.

Глава европейской дипломатии тогда сказала, что речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности вызывает впечатление, будто Америка "пытается поссориться" с Европой.