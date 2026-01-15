В Минобороны Нидерландов объяснили, почему союзники отправляют военных в Гренландию

Министр обороны Нидерландов Рубенс Брекельманс рассказал, что европейские страны направляют своих военных офицеров в Гренландию для разведки и подготовки к дальнейшим военным учениям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в сети X.

Также министр сообщил, что Нидерланды направляют одного военного офицера в Гренландию для совместной разведки с союзниками.

На основе результатов этой разведывательной работы будут разработаны дальнейшие планы и организованы военные учения.

А следующим шагом может стать развертывание в Гренландии более масштабной операции НАТО под названием Arctic Sentry. По словам министра, этот вопрос страны-члены Альянса рассмотрят в ближайшее время. А правительство Нидерландов "положительно" относится к этой инициативе, добавил Брекельманс.

"Безопасность в арктическом регионе (включая Гренландию) имеет стратегическое значение для всех членов НАТО", – написал министр.

На этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".

Тогда правительство Гренландии заявило, что нарастит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.