США ударили новыми санкциями по Ирану за подавление протестов

Администрация американского президента Дональда Трампа в четверг, 15 января, объявила о новых санкциях против Ирана.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США, передает "Европейская правда".

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против иранских чиновников и сетей "теневого банкинга", которые, по данным Вашингтона, причастны к жестокому подавлению протестов в Иране и отмыванию доходов от экспорта нефти.

Как сообщило Управление контроля за иностранными активами (OFAC), ограничения введены на фоне массовых протестов в Иране. Санкции направлены как против лиц, ответственных за насилие в отношении мирных демонстрантов, так и против финансовых структур, помогающих иранской элите обходить международные ограничения.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают иранский народ в его стремлении к свободе и справедливости. По указанию президента Трампа Министерство финансов вводит санкции против ключевых иранских лидеров, причастных к жестоким репрессиям против иранского народа. Министерство финансов использует все средства, чтобы наказать тех, кто стоит за тираническим подавлением прав человека режимом", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Среди 18 новых подсанкционных лиц – секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, которого в США считают одним из координаторов силового реагирования на протесты и сторонником применения насилия против демонстрантов.

Также в список внесены командиры подразделений Корпуса стражей Исламской революции и правоохранительных органов в провинциях Лорестан и Фарс, где, по данным американской стороны, силовики открывали огонь по протестующим.

Отдельный блок санкций касается сетей отмывания средств, связанных с государственными банками Bank Melli и Shahr Bank. По информации OFAC, через эти структуры Иран отмывал миллиарды долларов доходов от продажи нефти и нефтехимической продукции, используя подставные компании в ОАЭ, Сингапуре, Великобритании и других странах.

Часть этих средств, по утверждению США, направлялась на финансирование репрессий внутри страны и поддержку связанных с Ираном группировок за рубежом.

Недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

СМИ сообщали, что Израиль и ряд арабских стран в последние дни обращались к администрации Трампа с призывом пока не наносить удары по Ирану, потому что режим еще не ослаб достаточно.

Также СМИ писали, что президент США сообщил своей команде по национальной безопасности, что он хочет, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли "быстрый и решительный" удар по режиму и не вызвали длительной войны.