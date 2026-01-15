Бундесвер начал рассылать анкеты 18-летним для прохождения отбора на военную службу

Вооруженные силы Германии разослали первые анкеты для 18-летних для прохождения первичного отбора на военную службу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство dpa.

Анкетирование проходит в рамках новой программы военной службы в Германии.

Согласно реформе, все подростки должны получить анкету по достижении 18 лет. Опрос должен оценить их пригодность и мотивацию к службе в Бундесвере.

Для девушек эта форма является добровольной, тогда как парни обязаны ответить на письма от Вооруженных сил.

Ожидается, что первые добровольцы начнут службу в ближайшие месяцы.

После месяцев обсуждений Германия в конце прошлого года приняла закон о возвращении военной службы – сначала на добровольных началах – с целью увеличения численности военнослужащих.

Новый закон о военной службе является ответом на угрозу со стороны России, учитывая то, что Германия отстает в выполнении своих целевых показателей по НАТО по набору военнослужащих. Новая программа имеет целью увеличить численность войск с 180 тысяч солдат до 260 тысяч.

Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что в этом году Бундесверу удастся завербовать 20 тысяч добровольцев в связи с реформой военной службы.

Напомним, в декабре, вслед за Бундестагом, верхняя палата немецкого парламента, Бундесрат, также одобрила закон о модернизации военной службы.

Депутаты блока ХДС/ХСС критиковали законопроект за то, что в нем не указано, при каких обстоятельствах добровольная служба может перейти в обязательную систему. В связи с этим принятие законопроекта в Бундестаге затягивалось.