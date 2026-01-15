ЗМІ: у Швеції затримали чоловіка, який міг шпигувати на користь РФ

Минулого тижня шведська влада заарештувала шведського громадянина, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомила газета Dagens Nyheter, пише "Європейська правда".

Зараз чоловік перебуває під вартою за підозрою у злочинах, які він нібито скоїв з початку минулого року. Однак ці злочини могли бути скоєні ще в 2022 році.

За даними видання, до 2022 року чоловік працював ІТ-консультантом у Збройних силах Швеції. Після цього він працював у технічній підтримці в ІТ-компанії. Він займався розв'язанням проблем і оцінкою загроз, а також брав участь у процесах внутрішньої безпеки компаній.

Також, як зазначається, одним із клієнтів ІТ-компанії була Bonnier, видавнича компанія, яка видає багато шведських ЗМІ, таких як Dagens Nyheter, Expressen і Dagens Industri.

За даними видання, чоловік подав кілька скарг до шведського омбудсмена. Його ім'я також пов'язане з сайтами, що займаються теоріями змови.

Затриманий заперечує будь-які правопорушення.

Наприкінці жовтня Вищий регіональний суд Мюнхена засудив трьох чоловіків за шпигунство на користь Росії.

Як відомо, спецслужби Німеччини застерігали громадян, що російські спецслужби шукають "одноразових агентів" для диверсій.

На початку грудня у німецькому Франкфурті розпочався суд над трьома чоловіками, яких підозрюють у тому, що вони на замовлення спецслужб РФ шпигували за пораненим українським офіцером у місті.