СМИ: в Швеции задержали мужчину, который мог шпионить в пользу РФ

На прошлой неделе шведские власти арестовали шведского гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщила газета Dagens Nyheter, пишет "Европейская правда".

Сейчас мужчина находится под стражей по подозрению в преступлениях, которые он якобы совершил с начала прошлого года. Однако эти преступления могли быть совершены еще в 2022 году.

По данным издания, до 2022 года мужчина работал ИТ-консультантом в Вооруженных силах Швеции. После этого он работал в технической поддержке в ИТ-компании. Он занимался решением проблем и оценкой угроз, а также участвовал в процессах внутренней безопасности компаний.

Также, как отмечается, одним из клиентов ИТ-компании была Bonnier, издательская компания, которая издает многие шведские СМИ, такие как Dagens Nyheter, Expressen и Dagens Industri.

По данным издания, мужчина подал несколько жалоб шведскому омбудсмену. Его имя также связано с сайтами, занимающимися теориями заговора.

Задержанный отрицает какие-либо правонарушения.

В конце октября Высший региональный суд Мюнхена приговорил трех мужчин за шпионаж в пользу России.

Как известно, спецслужбы Германии предупреждали граждан, что российские спецслужбы ищут "одноразовых агентов" для диверсий.

В начале декабря в немецком Франкфурте начался суд над тремя мужчинами, которых подозревают в том, что они по заказу спецслужб РФ шпионили за раненым украинским офицером в городе.