Білий дім: переговори з Данією і Гренландією відбуватимуться кожні 2–3 тижні

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що американські посадовці мають намір проводити переговори з представниками Данії та Гренландії "кожні два-три тижні".

Про це, як пише "Європейська правда", Левітт заявила на пресконфренції.

Нагадаємо, після переговорів у Білому домі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в середу, 14 січня, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що "фундаментальна незгода" щодо Гренландії залишається, але що обидві сторони продовжуватимуть переговори.

"На цій зустрічі обидві сторони домовилися створити робочу групу з осіб, які продовжать технічні переговори щодо угоди про придбання. Ці переговори, як мені сказали, будуть відбуватися кожні два-три тижні", – сказала Левітт.

Також вона заявила, що розміщення військових з європейських країн у Гренландії не вплине на плани президента США Дональда Трампа щодо контролю над островом.

Цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".

Тоді уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.