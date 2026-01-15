Белый дом: переговоры с Данией и Гренландией будут проходить каждые 2–3 недели

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американские чиновники намерены проводить переговоры с представителями Дании и Гренландии "каждые две-три недели".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Левитт заявила на пресс-конференции.

Напомним, после переговоров в Белом доме с вице-президентом Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в среду, 14 января, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что "фундаментальное несогласие" по Гренландии остается, но что обе стороны будут продолжать переговоры.

"На этой встрече обе стороны договорились создать рабочую группу из лиц, которые продолжат технические переговоры по соглашению о приобретении. Эти переговоры, как мне сказали, будут проходить каждые две-три недели", – сказала Левитт.

Также она заявила, что размещение военных из европейских стран в Гренландии не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по контролю над островом.

На этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".

Тогда правительство Гренландии заявило, что усилит усилия по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.