Лидер оппозиции Венесуэлы отдала Трампу свою Нобелевскую премию мира

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корино Мачадо во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме отдала ему свою медаль Нобелевской премии мира.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома в Х, сообщает "Европейская правда".

Белый дом опубликовал совместное фото Трампа с Мачадо. На нем американский президент держит медаль Нобелевской премии.

"Президент Дональд Трамп проводит встречу с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы в Овальном кабинете, во время которой она вручила президенту свою Нобелевскую премию мира в знак признания и чести", – говорится в подписи к фото.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO – The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Сам Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что для него было "большой честью" встретиться с Мачадо.

"Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я выполнил. Это замечательный жест взаимного уважения", – отметил он.

По данным источников телеканала CNN, Мачадо оставил медаль в Белом доме, и сейчас она находится в распоряжении президента.

В то же время Нобелевский центр мира в своем Х напомнил, что после объявления Нобелевской премии ее нельзя отменить, разделить или передать другим.

"Решение является окончательным и остается в силе навсегда. Медаль может менять владельцев, но титул лауреата Нобелевской премии мира – нет", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп отказался поддержать лидера демократической оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо, в частности из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира.

Также СМИ писали, что ЦРУ советовало Трампу поддержать соратницу Мадуро вместо оппозиции в Венесуэле.

