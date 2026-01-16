Лидер оппозиции Венесуэлы отдала Трампу свою Нобелевскую премию мира
Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корино Мачадо во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме отдала ему свою медаль Нобелевской премии мира.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома в Х, сообщает "Европейская правда".
Белый дом опубликовал совместное фото Трампа с Мачадо. На нем американский президент держит медаль Нобелевской премии.
"Президент Дональд Трамп проводит встречу с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы в Овальном кабинете, во время которой она вручила президенту свою Нобелевскую премию мира в знак признания и чести", – говорится в подписи к фото.
President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO– The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026
Сам Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что для него было "большой честью" встретиться с Мачадо.
"Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я выполнил. Это замечательный жест взаимного уважения", – отметил он.
По данным источников телеканала CNN, Мачадо оставил медаль в Белом доме, и сейчас она находится в распоряжении президента.
В то же время Нобелевский центр мира в своем Х напомнил, что после объявления Нобелевской премии ее нельзя отменить, разделить или передать другим.
"Решение является окончательным и остается в силе навсегда. Медаль может менять владельцев, но титул лауреата Нобелевской премии мира – нет", – говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп отказался поддержать лидера демократической оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо, в частности из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира.
Также СМИ писали, что ЦРУ советовало Трампу поддержать соратницу Мадуро вместо оппозиции в Венесуэле.
