Президент Чехии посетил госпиталь ветеранов на Львовщине, обновленный за чешские средства

Президент Чехии Петр Павел в четверг, 15 января, посетил Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных в Винниках, который обновляли за счет чешского финансирования.

Об этом Павел сообщил в пятницу в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что Чехия приняла финансовое участие в реконструкции хирургического отделения и операционных залов в Винниках возле Львова, куда в течение года в рамках программы MEDEVAC приезжают чешские врачи.

"Решимость украинцев защищать свою страну можно оценить в цифрах. Более половины ветеранов войны после лечения возвращаются на фронт", – подчеркнул чешский президент.

Nemocniční výukové třídy pro děti a specializované rehabilitační kliniky s protetickými centry se staly běžnou součástí místního zdravotnického systému. Česká republika se finančně podílela na rekonstrukci oddělení chirurgie a operačních sálů ve Vynnykách, kam v rámci programu… pic.twitter.com/B9whDfGBG7 – Petr Pavel (@prezidentpavel) January 16, 2026

Как сообщили во Львовском областном совете, во время визита Павелу представили два масштабных чешско-украинских проекта. Один из них – международная программа по обновлению Львовского областного госпиталя ветеранов общей стоимостью 32 млн евро, которую финансирует правительство Чехии.

Второй проект – международная программа обмена украинских и чешских хирургов MEDEVAC Czechia, в рамках которой совместные команды медиков проводят сложнейшие многочасовые операции пациентам, пострадавшим в результате войны, прежде всего украинским военным. Чешские медики участвуют в проекте на благотворительных началах.

Накануне Павел во время визита во Львов призвал к "прямой и четкой" поддержке Украины.

Во Львове президент Чехии провел встречи с украинскими чиновниками.

На прошлой неделе Украину посещал новый министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.