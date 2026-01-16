Укр Рус Eng

Президент Чехии после Львова приехал в Киев

Новости — Пятница, 16 января 2026, 10:26 — Ирина Кутелева

Президент Чехии Петер Павел в пятницу, 16 января, прибыл с визитом в Киев.

Об этом в своем Х сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, который встречал Павела на вокзале, пишет "Европейская правда".

Чешский президент совершает визит в украинскую столицу после того, как посещал Львов.

"Сегодня утром я имел честь приветствовать президента Павела в Киеве. Мы надеемся на плодотворные переговоры с президентом Зеленским по развитию нашего стратегического партнерства, оборонного сотрудничества и мирных усилий", – отметил Сибига.

Во Львове президент Чехии провел встречи с украинскими чиновниками.

В ходе визита он призвал к "прямой и четкой" поддержке Украины.

Павел также посетил Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных в Винниках, который обновляли за счет чешского финансирования.

Чехия Павел
