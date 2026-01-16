Болгария идет на восьмые за пять лет парламентские выборы

В Болгарии состоятся досрочные парламентские выборы после провала последней попытки сформировать новое правительство.

Об этом сообщает Nova.bg, информирует "Европейская правда".

В пятницу президент Румен Радев предоставил Альянсу за права и свободы третий мандат на формирование правительства, но партия вернула его невыполненным.

Представитель Альянса Хайри Садаков заявил, что партия услышала протестующих в декабре.

"Наша парламентская группа уполномочила меня вернуть третий мандат невыполненным, чтобы совместными усилиями реализовать честные, свободные, прозрачные и демократические выборы", – сказал Садаков и вернул папку Радеву.

После этого президент объявил, что в стране состоятся досрочные выборы в парламент. Теперь ему необходимо определить дату досрочных выборов, которые должны состояться в течение двух месяцев.

Эти парламентские выборы станут восьмыми для Болгарии за последние пять лет.

Ранее Радев предлагал двум крупнейшим фракциям в парламенте сформировать новое правительство, но обе попытки потерпели неудачу.

Читайте подробнее, почему Болгария идет на досрочные выборы и как этим могут воспользоваться "друзья Путина".