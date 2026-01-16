Лукашенко оголосив раптову перевірку Збройних сил Білорусі

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко 16 січня розпорядився провести масштабну перевірку Збройних сил Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою, перевірка матиме комплексний характер і складатиметься з декількох етапів.

"Заходи перевірки мають раптовий характер", – сказав державний секретар Ради безпеки Александр Вольфович.

За його словами, перевірка проводиться, зокрема, з урахуванням досвіду спеціальної військової операції та його впровадження у війська.

Серед іншого перевірятимуться питання охорони військових частин та протидії сучасним засобам ураження, зокрема безпілотним літальним апаратам.

Вольфович додав, що Лукашенко особисто братиме участь у перевірках.

Першою перевіряється військова частина технічного забезпечення. Це одна з найбільших військових частин Збройних Сил, де зберігаються різні зразки бронетанкового озброєння та військової техніки.

Нещодавно Лукашенко повідомив про взяття на бойове чергування російського ракетного комплексу "Орєшнік".

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від західних партнерів більшого тиску на Росію через розміщення у Білорусі російського ракетного комплексу "Орєшнік".