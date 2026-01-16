Лукашенко объявил внезапную проверку Вооруженных сил Беларуси
Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко 16 января распорядился провести масштабную проверку Вооруженных сил Беларуси.
Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко, пишет "Европейская правда".
Согласно заявлению, проверка будет иметь комплексный характер и состоять из нескольких этапов.
"Мероприятия проверки носят внезапный характер", – сказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
По его словам, проверка проводится, в частности, с учетом опыта специальной военной операции и его внедрения в войска.
Среди прочего будут проверяться вопросы охраны воинских частей и противодействия современным средствам поражения, в частности беспилотным летательным аппаратам.
Вольфович добавил, что Лукашенко лично будет участвовать в проверках.
Первой проверяется воинская часть технического обеспечения. Это одна из крупнейших воинских частей Вооруженных Сил, где хранятся различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.
Недавно Лукашенко сообщил о взятии на боевое дежурство российского ракетного комплекса "Орешник".
После этого президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от западных партнеров большего давления на Россию из-за размещения в Беларуси российского ракетного комплекса "Орешник".