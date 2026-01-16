Італія найближчим часом передасть Україні близько 80 промислових бойлерів

Україна незабаром отримає допомогу від Італії у вигляді промислових бойлерів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань відновлення Олексій Кулеба, пише "Європейська правда".

Він поінформував, що найближчим часом Україна отримає з Італії близько 80 одиниць промислових бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт на загальну суму 1,85 млн євро.

Обладнання буде передано до Чернігова, Миколаєва, Херсона, Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Донецької області, а також до Полтави і Києва.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що МЗС спільно із Міністерством енергетики скликає енергетичний "Рамштайн" через ситуацію в енергетиці після російських атак.

Британія надає 20 млн фунтів на підтримку енергосистеми України.



