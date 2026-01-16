Италия в ближайшее время передаст Украине около 80 промышленных бойлеров

Украина вскоре получит помощь от Италии в виде промышленных бойлеров.

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба, пишет "Европейская правда".

Он сообщил, что в ближайшее время Украина получит из Италии около 80 единиц промышленных бойлеров мощностью от 550 до 3000 кВт на общую сумму 1,85 млн евро.

Оборудование будет передано в Чернигов, Николаев, Херсон, Харьков, Сумы, Запорожье, Одессу, Донецкую область, а также в Полтаву и Киев.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что МИД совместно с Министерством энергетики созывает энергетический "Рамштайн" из-за ситуации в энергетике после российских атак.

Великобритания предоставляет 20 млн фунтов на поддержку энергосистемы Украины.