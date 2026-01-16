Міноборони Британії: Росія торік запустила вп’ятеро більше дронів-камікадзе, ніж у 2024 році

Росія минулого року суттєво наростила кількість дронів-камікадзе, які вона запускає проти України.

Про це йдеться у розвідувальній оцінці Міноборони Британії, оприлюдненій 16 січня, повідомляє "Європейська правда".

У 2025 році Росія запустила близько 55 тисяч дронів-камікадзе проти цілей в Україні, що приблизно в п'ять разів перевищує кількість запущених у 2024 році.

У грудні 2025 року Росія запустила приблизно 5100 дронів-камікадзе проти українських цілей. Це було помірне зменшення порівняно з приблизно 5400 дронами, які Росія запустила в листопаді 2025 року.

Таке зниження, найімовірніше, пов’язане з поганими погодними умовами.

Використання дронів-камікадзе ускладнює ситуацію в повітрі для української протиповітряної оборони та підвищує шанси російських ракет уразити цілі, відзначили у міністерстві.

Напередодні стало відомо, що Британія розроблятиме балістичні ракети для України, здатні літати на 500 км.

Також Британія вирішила надати 20 млн фунтів на підтримку енергосистеми України.