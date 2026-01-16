Минобороны Британии: Россия в прошлом году запустила в пять раз больше дронов-камикадзе, чем в 2024 году

Россия в прошлом году существенно нарастила количество дронов-камикадзе, которые она запускает против Украины.

Об этом говорится в разведывательной оценке Минобороны Великобритании, обнародованной 16 января, сообщает "Европейская правда".

В 2025 году Россия запустила около 55 тысяч дронов-камикадзе против целей в Украине, что примерно в пять раз превышает количество запущенных в 2024 году.

В декабре 2025 года Россия запустила примерно 5100 дронов-камикадзе против украинских целей. Это было умеренное уменьшение по сравнению с примерно 5400 дронами, которые Россия запустила в ноябре 2025 года.

Такое снижение, скорее всего, связано с плохими погодными условиями.

Использование дронов-камикадзе усложняет ситуацию в воздухе для украинской противовоздушной обороны и повышает шансы российских ракет поразить цели, отметили в министерстве.

Накануне стало известно, что Великобритания будет разрабатывать баллистические ракеты для Украины, способные летать на 500 км.

Также Великобритания решила предоставить 20 млн фунтов на поддержку энергосистемы Украины.