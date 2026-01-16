Зеленский рассказал, для чего нужен энергетический "Рамштайн"

Президент Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от энергетического "Рамштайна".

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, пишет корреспондент "Европейской правды".

Зеленский рассказал, что энергетический "Рамштайн" – это площадка, на которой "надо договариваться" о продолжении энергетической поддержки для Украины.

"От "Рамштайна" мы ждем быстрых поставок того, что у наших партнеров есть", – подчеркнул он.

В то же время в Министерстве иностранных дел отметили, что эта встреча запланирована онлайн.

В ней примут участие от украинской стороны премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмыгаль.

Конкретная дата еще не известна.

Накануне министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что МИД совместно с Министерством энергетики созывает энергетический "Рамштайн".

Отметим, в результате систематических ударов РФ по критической инфраструктуре президент Владимир Зеленский заявил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Также будет создан штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно.

Также он рассчитывает на ускорение со стороны США и Европы передачи Украине пакетов помощи после последних массированных ударов РФ.

В понедельник, 12 января, состоялось инициированное украинской стороной заседание Совета Украина-НАТО, в ходе которого обсуждали массированные российские удары по энергетике, а также применение баллистической ракеты средней дальности "Орешник".