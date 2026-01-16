Укр Рус Eng

Німеччина виступила проти участі іранського міністра в Мюнхенській конференції

Новини — П'ятниця, 16 січня 2026, 14:55 — Ольга Ковальчук

Уряд Німеччини виступив проти участі міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі в Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) на тлі жорстоких репресій іранського режиму проти демонстрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt

Повідомлення про участь глави іранського МЗС у Мюнхенській конференції з безпеки з’явилися напередодні. У міністерстві закордонних справ Німеччини назвали це "недоречним" через нещодавні події в Ірані, де, за різними оцінками правоохоронних організацій, загинули тисячі протестувальників. 

"Позиція уряду Німеччини з цього питання чітка. Враховуючи криваві репресії проти протестів в Ірані, ми вважаємо його (Арагчі – ред.) участь недоречною. Ми не радили надсилати це запрошення і повторили цю позицію", – заявив речник відомства.

Водночас голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер заявив в інтерв’ю Reuters TV, що запросив міністра закордонних справ ще до ескалації протестів, а конференція є "незалежною" у виборі запрошених гостей. 

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

А Велика Британія оголосила про "повні та додаткові санкції" проти Ірану на тлі масових протестів, які призвели до тисяч загиблих та арештованих.

