Німеччина виступила проти участі іранського міністра в Мюнхенській конференції

Уряд Німеччини виступив проти участі міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі в Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) на тлі жорстоких репресій іранського режиму проти демонстрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Повідомлення про участь глави іранського МЗС у Мюнхенській конференції з безпеки з’явилися напередодні. У міністерстві закордонних справ Німеччини назвали це "недоречним" через нещодавні події в Ірані, де, за різними оцінками правоохоронних організацій, загинули тисячі протестувальників.

"Позиція уряду Німеччини з цього питання чітка. Враховуючи криваві репресії проти протестів в Ірані, ми вважаємо його (Арагчі – ред.) участь недоречною. Ми не радили надсилати це запрошення і повторили цю позицію", – заявив речник відомства.

Водночас голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер заявив в інтерв’ю Reuters TV, що запросив міністра закордонних справ ще до ескалації протестів, а конференція є "незалежною" у виборі запрошених гостей.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

А Велика Британія оголосила про "повні та додаткові санкції" проти Ірану на тлі масових протестів, які призвели до тисяч загиблих та арештованих.