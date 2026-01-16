Германия выступила против участия иранского министра в Мюнхенской конференции

Правительство Германии выступило против участия министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) на фоне жестоких репрессий иранского режима против демонстрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Сообщения об участии главы иранского МИД в Мюнхенской конференции по безопасности появились накануне. В министерстве иностранных дел Германии назвали это "неуместным" из-за недавних событий в Иране, где, по разным оценкам правоохранительных организаций, погибли тысячи протестующих.

"Позиция правительства Германии по этому вопросу четкая. Учитывая кровавые репрессии против протестов в Иране, мы считаем его (Арагчи – ред.) участие неуместным. Мы не советовали отправлять это приглашение и повторили эту позицию", – заявил представитель ведомства.

В то же время председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер заявил в интервью Reuters TV, что пригласил министра иностранных дел еще до эскалации протестов, а конференция является "независимой" в выборе приглашенных гостей.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.

А Великобритания объявила о "полных и дополнительных санкциях" против Ирана на фоне массовых протестов, которые привели к тысячам погибших и арестованных.