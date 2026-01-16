TikTok усилит контроль за возрастом пользователей в ЕС

TikTok начнет внедрять новую технологию определения возраста в Европе в ближайшие недели, поскольку платформа, принадлежащая ByteDance, сталкивается с регуляторным давлением с целью лучшей идентификации и удаления аккаунтов, принадлежащих детям в возрасте до 13 лет.

Об этом компания сообщила Reuters в пятницу, 16 января, пишет "Европейская правда".

Ранее не сообщалось об этой системе – она стала продолжением годового пилотного проекта в Великобритании. Она анализирует информацию профиля, опубликованные видео и поведенческие сигналы, чтобы определить, может ли учетная запись принадлежать несовершеннолетнему.

По словам TikTok, аккаунты, отмеченные этой технологией, будут проверять специализированные модераторы, а не блокировать автоматически.

Пилотный проект в Великобритании привел к удалению тысяч дополнительных аккаунтов, зарегистрированных лицами в возрасте до 13 лет.

Запуск происходит в то время, когда европейские органы власти тщательно изучают, как платформы проверяют возраст пользователей по строгим правилам защиты данных, на фоне беспокойства, что нынешние подходы являются либо неэффективными, либо слишком инвазивными.

TikTok заявил, что новая технология была разработана специально для Европы, чтобы соответствовать нормативным требованиям региона. При разработке системы компания сотрудничала с Комиссией по защите данных Ирландии, ведущим регулятором конфиденциальности в ЕС.

Европейских пользователей уведомят о запуске технологии.

Недавно министр здравоохранения Уэс Стритинг заявил, что Великобритания рассматривает возможность последовать примеру Австралии и ввести запрет на использование социальных сетей детьми в возрасте до 16 лет.

Тем временем премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что поддерживает запрет на использование соцсетей для детей младше 15 лет.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.