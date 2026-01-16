Рубіо поспілкувався із главою МЗС Італії щодо зусиль США на припинення війни

Державний секретар США Марко Рубіо поспілкувався із очільником Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні щодо зусиль США, що спрямовані на завершення війни в Україні.

Про це повідомив Державний департамент США, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 16 січня, Рубіо обговорив із Таяні щодо поточних зусиль США, які спрямовані на припинення війни між Росією та Україною шляхом переговорів.

Вони також обговорили ситуацію у Венесуелі, "важливість співпраці у боротьбі з наркотиками та подальшу підтримку безпеки і стабільності на Близькому Сході".

Зазначимо, цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація зараз на шляху до США, де впродовж наступних днів мають відбутися зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа.

Нещодавно Трамп заявив, що укладання мирної угоди гальмує Зеленський, а не господар Кремля Владімір Путін. Водночас 16 січня український президент відкинув такі заяви.