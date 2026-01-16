Рубио пообщался с главой МИД Италии относительно усилий США по прекращению войны

Государственный секретарь США Марко Рубио пообщался с главой Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни относительно усилий США, направленных на завершение войны в Украине.

Об этом сообщил Государственный департамент США, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 16 января, Рубио обсудил с Таяни текущие усилия США, направленные на прекращение войны между Россией и Украиной путем переговоров.

Они также обсудили ситуацию в Венесуэле, "важность сотрудничества в борьбе с наркотиками и дальнейшую поддержку безопасности и стабильности на Ближнем Востоке".

Отметим, в этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация сейчас находится на пути в США, где в течение следующих дней должны состояться встречи с представителями президента США Дональда Трампа.

Недавно Трамп заявил, что заключение мирного соглашения тормозит Зеленский, а не хозяин Кремля Владимир Путин. В то же время 16 января украинский президент отверг такие заявления.