В Германии призвали соцсети бороться с ИИ-фейками о Холокосте

Правительство Германии совместно с мемориальными учреждениями, посвященными памяти жертв Холокоста, призвало социальные сети активнее противодействовать распространению фальшивых изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые искажают и банализируют исторические события Второй мировой войны.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как говорится в совместном письме, опубликованном на этой неделе, мемориальные комплексы бывших нацистских концлагерей и документационные центры выразили серьезную обеспокоенность волной AI Slop – низкокачественного или намеренно манипулятивного контента, касающегося массового уничтожения более шести миллионов евреев нацистским режимом.

Мемориальные учреждения заявили, что эти изображения появились частично с целью привлечь внимание и заработать деньги, а частично для того, чтобы "размыть исторические факты, изменить роли жертв и исполнителей или распространить ревизионистские нарративы".

К этим учреждениям относятся мемориальные центры Берген-Бельзен, Бухенвальд, Дахау и других концентрационных лагерей, где были убиты евреи, а также другие люди, в частности рома и синти.

Они заявили, что социальные сети должны активно бороться с фальшивыми изображениями, связанными с Холокостом, вместо того, чтобы ждать, пока пользователи сообщат о них, обеспечивая их четкую маркировку и предотвращая их монетизацию.

Как отмечается, изображения содержали очень эмоциональные иллюстрации вымышленных событий, таких как встречи заключенных концентрационных лагерей и их освободителей или детей за колючей проволокой.

Министр по вопросам культуры и средств массовой информации Германии Вольфрам Ваймер заявил, что поддерживает усилия мемориальных учреждений по четкой маркировке изображений, созданных искусственным интеллектом, и, при необходимости, их удалению.

"Это вопрос уважения к миллионам людей, которые были убиты и преследовались во время нацистского режима террора", – заявил он в письме агентству.

Осенью писали, что немецкий аукционный дом Felzmann должен был начать продажу частной коллекции, содержащей документы и предметы, связанные с жертвами нацистских преступлений.

Глава польского МИД Радослав Сикорский после информации об этом аукционе провел беседу со своим немецким коллегой Йоганном Вадефулем. Польские власти призывают вернуть артефакты в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

А Вадефуль, в свою очередь, решительно осудил попытки проведения спорного аукциона предметов.