Украинская и американская делегации в субботу проведут консультации

Украинская делегация в составе секретаря СНБО Рустема Умерова, главы Офиса Президента Кирилла Буданова и председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в субботу встретится с американцами в Майами для консультаций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в Facebook.

Целью визита украинской команды в США является доработка договоренностей о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины с американскими партнерами, сообщила Стефанишина.

"Как подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский, мы работаем над двумя ключевыми документами – соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до 800 миллиардов долларов, которые могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе", – уточнила посол.

Как сообщалось, президент Украины заявил, что украинская команда отправилась в США, чтобы подготовить к подписанию соглашение с Соединенными Штатами.

Как сообщала "Европейская правда", на следующей неделе президенты Украины и США отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе, где, как ожидается, они встретятся и завершат соглашение о „процветании" Украины.

"План процветания" направлен на привлечение около $800 млрд в течение десяти лет для восстановления Украины и запуска ее экономики. Считается, что соглашение откроет путь для ряда займов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств.

Стоит отметить, что правительство Украины ранее заявило, что соглашение о $800 млрд для Украины согласовано с ЕС и не противоречит условиям вступления.