У Конгресі кажуть, що можуть зупинити Трампа у питанні Гренландії

Американські посадовці заявили про готовність використати повноваження Конгресу, щоб заблокувати будь-які односторонні дії Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Американська сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі пригрозила застосувати повноваження Конгресу, щоб завадити Трампу здійснити свої погрози захопити Гренландію.

Виступаючи перед журналістами в Копенгагені після участі в двопартійній делегації американських посадовців, які зустрілися з данськими та гренландськими чиновниками, Мурковскі сказала, що "важливе повідомлення, яке повинні зрозуміти жителі Королівства Данія" – те, що в США є три гілки влади.

"У Конгресі ми маємо у своєму розпорядженні інструменти, передбачені конституційними повноваженнями, які стосуються саме повноважень щодо розпорядження бюджетом через асигнування", – наголосила вона.

Зокрема вона зазначила, що Гренландія повинна розглядатися як "союзник", а не як "актив".

Сенатор-демократ Кріс Куонс, який також брав участь у візиті, заявив, що буде просувати законодавство, яке обмежить повноваження Трампа діяти в односторонньому порядку.

14 січня Дональд Трамп заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією, та закликав Альянс посприяти цьому.

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.

Американська сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін заявила, що риторика Трампа із погрозами щодо взяття Гренландії під контроль "завдає реальної шкоди не тільки відносинам з Гренландією і з Данією, але й власній національній безпеці Америки".

А Трамп пригрозив запровадженням тарифів проти країн, які не погодяться з його баченням щодо майбутнього Гренландії.