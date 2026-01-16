Трамп пригрозив тарифами країнам, які не погодяться з ним щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням тарифів проти країн, які не погодяться з його баченням щодо майбутнього Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час виступу у Білому домі.

Американський президент, коментуючи питання щодо тарифів на ліки, згадав про Гренландію. Трамп зазначив, що може запровадити мита проти тих країн, які не погоджуються з його позицією про те, що США мають керувати островом.

"Я можу ввести мито для країн, якщо вони не погодяться з Гренландією, тому що нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Я можу це зробити ", – сказав президент США.

Нагадаємо, цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що данська оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".

У Білому домі напередодні заявили, що розміщення військових з європейських країн у Гренландії не вплине на плани президента Трампа щодо контролю над островом.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не очікує захоплення Гренландії Сполученими Штатами попри погрози президента США Дональда Трампа.