В Конгрессе говорят, что могут остановить Трампа в вопросе Гренландии

Американские чиновники заявили о готовности использовать полномочия Конгресса, чтобы заблокировать любые односторонние действия Дональда Трампа в отношении Гренландии.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Американская сенатор-республиканка Лиза Мурковски пригрозила применить полномочия Конгресса, чтобы помешать Трампу осуществить свои угрозы захватить Гренландию.

Выступая перед журналистами в Копенгагене после участия в двухпартийной делегации американских чиновников, которые встретились с датскими и гренландскими чиновниками, Мурковски сказала, что "важное сообщение, которое должны понять жители Королевства Дания" – то, что в США есть три ветви власти.

"В Конгрессе мы располагаем инструментами, предусмотренными конституционными полномочиями, которые касаются именно полномочий по распоряжению бюджетом через ассигнования", – подчеркнула она.

В частности, она отметила, что Гренландия должна рассматриваться как „союзник", а не как "актив".

Сенатор-демократ Крис Куонс, который также участвовал в визите, заявил, что будет продвигать законодательство, которое ограничит полномочия Трампа действовать в одностороннем порядке.

14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс поспособствовать этому.

Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.

Американская сенатор от Демократической партии Джин Шахин заявила, что риторика Трампа с угрозами взять Гренландию под контроль "наносит реальный ущерб не только отношениям с Гренландией и Данией, но и собственной национальной безопасности Америки".

А Трамп пригрозил введением тарифов против стран, которые не согласятся с его видением будущего Гренландии.