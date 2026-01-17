Євродепутати закликають Єврокомісію тимчасово не виконувати угоду з блоком МЕРКОСУР

Депутати різних фракцій Європейського парламенту звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з прохання відтермінувати початок дії торговельної угоди між ЄС та південноамериканським блоком МЕРКОСУР.

Про це, яки пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Група законодавців від фракцій "Зелених", Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, Європейської народної партії, Renew та "Лівих" у п'ятницю подала письмове запитання до Комісії з проханням тимчасово не виконувати угоду з МЕРКОСУР.

Відтермінування пояснюють тим, що наступної середи Європарламент проголосує за звернення до суду ЄС за висновком щодо торговельної угоди з МЕРКОСУР. Якщо голосування буде схвалено, такий запит до суду може зупинити ратифікацію документа до ухвалення судового рішення. Крім того, суд може вимагати внесення змін до угоди, якщо буде визнано, що вона не відповідає договорам ЄС.

Однак, депутати висловили занепокоєння, що Комісія може спробувати обійти Європарламент – і уникнути потенційної затримки ратифікації, якщо юридичний оскаржник буде задоволено шляхом тимчасового застосування угоди. Йдеться про те, що домовленості розпочнуть діяти до того, як їх ратифікують всі залучені сторони.

Торговельну угоду між ЄС та МЕРКОСУР Урсула фон дер Ляєн та лідери блоку підпишуть у Парагваї в суботу, 17 січня.

Нагадаємо, 9 січня посли країни-членів ЄС дали зелене світло підписанню угоди з південноамериканським блоком МЕРКОСУР після понад 25 років переговорів.

Через це ультраправа група в Європарламенті винесла вотум недовіри Єврокомісії.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.